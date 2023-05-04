Владельцы китайских авто столкнутся с дефицитом запчастей
С нехваткой автозапчастей для иномарок, производители которых ушли из России, более-менее все понятно. Но эксперты считают, что и у владельцев китайских авто в недалеком будущем возникнут проблемы с комплектующими.
По мнению члена правления Российского союза автосервисов Ильи Плисова, такая ситуация с ходовыми запчастями и расходными деталями для автомобилей китайских марок обусловлена двумя факторами.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В первую очередь, китайским автобрендам понадобится некоторое время для того, чтобы сформировать складские запасы.
Вторая причина – недоступность для независимых СТО специальных каталогов запчастей, по которым специалист, имея VIN-номер конкретной машины, мог бы определить модификацию нужной запчасти. Кроме того, СТО не смогут заранее формировать запасы ходовых деталей, не зная, какие именно будут пользоваться спросом, пояснил эксперт.
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Источник: Autonews
Фото: depositphotos.com
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