Вот почему надо вовремя обслуживать кондиционер

Его неправильное использование может привести к заболеваниям.

Врач-терапевт Клиники «Медси» Дарья Баютина обратила внимание, что если вовремя не проводить техобслуживание системы кондиционирования, она становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Неправильная работа кондиционера в автомобиле, в свою очередь, может привести к развитию легионеллеза и тонзиллита.

«Один из самых известных обитателей кондиционера – Legionella pneumophila, попадание которого в дыхательные пути может привести к развитию легионеллеза, часто осложняющегося тяжелой атипичной пневмонией», – предостерегла врач.

Кроме бактерий кондиционер также является благоприятной средой для размножения спор грибов, а они, как аллергены, могут спровоцировать обострение бронхиальной астмы.

К тому же кондиционер чрезмерно сушит воздух, что может стать причиной возникновения конъюнктивита, ринита, тонзиллита и других воспалительных заболеваний, отметила терапевт.

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Источник: Газета.ru

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