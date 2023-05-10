#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Ретротест ЗИС-5: на экспорт и на фронтРетротест ЗИС-5: на экспорт и на фронт
Этот грузовик родился в начале 1930-х годов, а...
Новые видеокамеры на дорогах фиксируют 49 нарушений ПДДНовые видеокамеры на дорогах фиксируют 49 нарушений ПДД
Это новые комплексы «Азимут-4»: таких в...
Названы самые продаваемые машины в миреНазваны самые продаваемые машины в мире
Лидер рейтинга весьма популярен и уважаем, в...

Средняя цена автомобиля приблизилась к 2,5 млн рублей

И это при средней зарплате по стране в 53 тыс. рублей.

За РулемТоп-5 лучших машин для дачников: самые надежные из недорогих

По итогам первого квартала 2023 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2,478 млн рублей, подсчитало аналитическое агентство АСМ-Холдинг. В то же время, по данным «Авито Работы», средняя зарплата в России по итогам января-марта составила 53,096 тыс. рублей в месяц.

Но и за 2,5 млн рублей, как оказалось, выбор автомобилей не слишком велик. Среди российских авто уложиться в эту сумму можно при покупке моделей Lada, а также бензинового Москвича 3, среди иномарок это только китайские кроссоверы: Geely Coolray, Bestune T77, Chery Tiggo 4 Pro.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемШины, как для себя!За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

В России сегодня также можно приобрести модели, произведенные в КНР совместно с предприятиями из Европы, Южной Кореи и Японии: Jetta VS5, Hyundai Bayon и Mitsubishi Xpander, а также Volkswagen Lavida Qihang и Volkswagen Polo.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.

Источник: по материалам СМИ

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0