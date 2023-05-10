Средняя цена автомобиля приблизилась к 2,5 млн рублей

И это при средней зарплате по стране в 53 тыс. рублей.

По итогам первого квартала 2023 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2,478 млн рублей, подсчитало аналитическое агентство АСМ-Холдинг. В то же время, по данным «Авито Работы», средняя зарплата в России по итогам января-марта составила 53,096 тыс. рублей в месяц.

Но и за 2,5 млн рублей, как оказалось, выбор автомобилей не слишком велик. Среди российских авто уложиться в эту сумму можно при покупке моделей Lada, а также бензинового Москвича 3, среди иномарок это только китайские кроссоверы: Geely Coolray, Bestune T77, Chery Tiggo 4 Pro.

В России сегодня также можно приобрести модели, произведенные в КНР совместно с предприятиями из Европы, Южной Кореи и Японии: Jetta VS5, Hyundai Bayon и Mitsubishi Xpander, а также Volkswagen Lavida Qihang и Volkswagen Polo.

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Источник: по материалам СМИ

Фото: Сергей Коньков/ТАСС