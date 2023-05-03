Какие изменения ждут автовладельцев в мае

Еще раз заглянуть в ПДД будет не лишним.

Цены на топливо

С 1 мая 2023 года уменьшается максимальная скидка на российскую нефть Urals, цена которой используется для расчета налогов и пошлины, поступающих в бюджет РФ. В мае она не может превышать 31 доллара за баррель, относительно стоимости североморского маркерного сорта нефти Brent. Новые правила должны стимулировать российские компании бороться за уменьшение дисконта на российскую нефть, что увеличит поступления в бюджет страны.

К слову, на многих АЗС цены на бензин уже повысились.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Армянские машины в РФ

После 2 мая 2023 года автомобили, имеющие регистрацию в Армении, но ввезенные и эксплуатирующиеся на территории России, перестанут считаться иностранным товаром – их эксплуатация будет официально разрешена.

Ограничения по пользованию и распоряжению такими транспортными средствами в части таможенного законодательства теперь отсутствуют.

При этом исключением является отдельный перечень из 339 транспортных средств, которые сохранили статус иностранных товаров до 2 мая 2025 года.

Ограничение для грузовиков в жару

С мая в регионах вводятся временные ограничения на проезд большегрузов в жаркую погоду, для сохранения асфальта. Так, в Татарстане обычно подобные ограничения действуют с 20 мая по 31 августа. В этот период на всех автомобильных дорогах регионального значения при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C может вводиться временное ограничение движения (с 10:00 до 22:00 часов) для транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов.

Штрафы для дачников

В начале нового дачного сезона 2023 года в КоАП были внесены поправки, которыми за мойку и ремонт автомобилей на территории СНТ предусмотрен штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Если при этом произошло загрязнение почвы, то это уже грозит наказанием в размере 10 тыс.

Еще одно наказание для автомобилистов – запрет подъезжать к рекам длиной до 10 километров ближе чем на 50 м, а к водоемам длиной до 50 км – ближе чем на 100 м. Штраф за это нарушение составит до 5 тыс. рублей для физлиц и до 400 тыс. рублей для организаций.

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Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»