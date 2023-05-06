В продаже появился уникальный кузов Москвича-412

Он не просто в идеальном состоянии, он вообще не устанавливался на автомобиль.

В Подмосковье продают новый кузов с салоном от ижевского Москвича-412. Состояние находки многообещающее: продавец утверждает, что на кузове остались пломбы, а ЛКП не пострадало.

Двигатель, трансмиссия и ходовая часть отсутствуют, но следов монтажа нет, так что этот кузов, похоже, никогда не становился машиной. Зато есть остекление, светотехника, кресла, передняя панель и т.д. Недостаток – отсутствие документов.

Лот предлагается почти за 100 тысяч рублей, за которые можно рассчитывать и на целую машину на ходу, однако автомобиль с кузовом в идеальном состоянии придется отдать куда больше.

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Источник: Авито

Фото: Авито