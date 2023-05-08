Мужчину отправили в колонию за поджог автомобиля начальника ГАИ

Взял безнин, подошел к Opel Vectra, обильно полил его из канистры в районе левого переднего колеса и поджег...

В Белоруссии состоялся суд по делу о поджоге автомобиля начальника районной ГАИ. Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 января в поселке Плещеницы Минской области. 31-летний мужчина остался недоволен тем, что его лишили прав за пьянку за рулем.

Как он пояснил в ходе следственного эксперимента, в указанную ночь он, испытывая неприязнь к начальнику ГАИ Логойского района, попросил свою соседку свозить его на АЗС. Там мужчина заправил в канистру 2 литра бензина.

Вернувшись с своему дому, он оставил канистру на улицу и поднялся к себе в квартиру переодеться. После этого он спустился за бензином, дошел до принадлежащего начальнику ГАИ Opel Vectra, обильно полил его из канистры в районе левого переднего колеса и поджег.

На днях по делу поджигателя состоялся суд. Теперь пять лет лишения водительских прав превратятся в реальный срок в колонии.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Источник: Главная дорога