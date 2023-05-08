Toyota Land Cruiser переходит на 4 цилиндра
Легендарный Toyota Land Cruiser 70 переживет обновление на пороге своего 40-летия. Спрос на автомобиль превышает предложение, поэтому он останется в гамме.
По данным австралийских журналистов, под капотом обновленной модели поселится 4-цилиндровый 2,8-литровый дизель от пикапа Hilux в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой. Двухпедальная версия, кстати, отсутствовала с 1990 года.
Австралийское отделение компании не подтвердило информацию о новом силовом агрегате, но отметило, что в гамме останется дизель V8 объёмом 4,5 литра.
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Источник: The Drive
Фото: depositphotos, Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!