Легендарную Acura NSX варварски распилили пополам

Половину решили использовать весьма необычным способом.

В США в гонках поучаствуют полторы Acura NSX Type S. К полноценной машине добавят прицеп, сделанный из половины такого же суперкара. Такая конструкция проедет несколько тысяч километров по США в рамках гонки Tire Rack One Lap of America под управлением пилотов Honda of America Racing Team.

Гибридный 608-сильный автомобиль стандартный, за исключением дисков и ливреи. Но к нему теперь полагается прицеп, полученный путем распиливания списанного экземпляра такого же суперкара пополам. В нем собираются возить шины, инструменты и расходники на протяжении гонки.

Соревнование растянулось более чем на 5000 км и пройдет через 15 штатов. В ходе него участники посетят несколько гоночных трасс, в том числе Road Atlanta (Джорджия) и Nashville Superspeedway (Теннесси). Старт и финиш – в штаб-квартире Tire Rack в Индиане.

Источник: Acura

Фото: Acura