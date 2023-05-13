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Пикап «вскрыло», как консервную банкуПикап «вскрыло», как консервную банку
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Пикап «вскрыло», как консервную банку

И виноват в этом только сам водитель!

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Среди транспортных средств, которые, кажется, притягивают неприятности, пикапы с высокими крышами находятся где-то в начале списка. Особенно, если крышка грузового отсека почти удваивает высоту автомобиля и сделана из тонкого металла, такого как алюминий или сталь.

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В случае с пикапом на этом видео требуется ровно 22 секунды, чтобы случилась неприятность. Камера снимает внутри навеса перед магазином со стальными раздвижными дверями.

Раздается громкий грохот, передние колеса грузовика поднимаются в воздух, он поворачивается и чуть не сносит ряд мотоциклов. В дополнение к драматическому эффекту видео трясется, поскольку столкновение посылает ударные волны.

Тем временем водитель находит более высокий участок навеса и спокойно уезжает. После этого из магазина выбегает женщина и начинает фотографировать на свой мобильный телефон. Она бежит за грузовиком, скорее всего, пытаясь сфотографировать номерной знак, чтобы предъявить водителю претензии по поводу повреждения навеса.

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео Youtube

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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