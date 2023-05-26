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Стало известно, когда новая Lada Vesta получит ESPСтало известно, когда новая Lada Vesta получит ESP
Система будет зарубежная.

Стало известно, когда новая Lada Vesta получит ESP

Система будет зарубежная.

За РулемНовая Lada Vesta: все цены и комплектации

В начале 2024 года новая Lada Vesta NG получит электронную систему стабилизации. Как сообщил директор по коммуникациям АВТОВАЗА Сергей Ильинский, комплектующие для ESP будут импортные, но из дружественной страны.

В свою очередь, директор по продуктам и программам АВТОВАЗА Олег Груненков добавил, что ESP более сложна в настройке, если сравнивать ее с ABS, которая уже появилась на автомобилях. Чтобы «отточить» работу ESP, необходимо провести испытания как в зимний, так и в летний период, уточнил Груненков.

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Накануне АВТОВАЗ объявил стоимость Lada Vesta NG тольяттинской сборки – она составит минимум 1 239,9 тыс. рублей.

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Источник: Известия

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