Стало известно, когда новая Lada Vesta получит ESP

Система будет зарубежная.

В начале 2024 года новая Lada Vesta NG получит электронную систему стабилизации. Как сообщил директор по коммуникациям АВТОВАЗА Сергей Ильинский, комплектующие для ESP будут импортные, но из дружественной страны.

В свою очередь, директор по продуктам и программам АВТОВАЗА Олег Груненков добавил, что ESP более сложна в настройке, если сравнивать ее с ABS, которая уже появилась на автомобилях. Чтобы «отточить» работу ESP, необходимо провести испытания как в зимний, так и в летний период, уточнил Груненков.

Накануне АВТОВАЗ объявил стоимость Lada Vesta NG тольяттинской сборки – она составит минимум 1 239,9 тыс. рублей.

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Источник: Известия