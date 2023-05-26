Стало известно, когда новая Lada Vesta получит ESP
Система будет зарубежная.
В начале 2024 года новая Lada Vesta NG получит электронную систему стабилизации. Как сообщил директор по коммуникациям АВТОВАЗА Сергей Ильинский, комплектующие для ESP будут импортные, но из дружественной страны.
В свою очередь, директор по продуктам и программам АВТОВАЗА Олег Груненков добавил, что ESP более сложна в настройке, если сравнивать ее с ABS, которая уже появилась на автомобилях. Чтобы «отточить» работу ESP, необходимо провести испытания как в зимний, так и в летний период, уточнил Груненков.
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Накануне АВТОВАЗ объявил стоимость Lada Vesta NG тольяттинской сборки – она составит минимум 1 239,9 тыс. рублей.
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Источник: Известия
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