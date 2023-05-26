Седан Changan Eado: известны цены в России
На сайте одного из официальных дилеров Changan опубликованы цены на новый седан Eado. Можно оставить предварительный заказ на автомобиль уже сейчас (заплатив аванс в 16 тыс. рублей) или дождаться старта продаж – он запланирован на июнь.
На сайте московского дилера представлен седан в двух комплектациях – LX и DLX. Без учета скидок цена варьируется от 2,21 млн до 2,28 млн рублей. При покупке в trade-in на них будет действовать скидка в 60 тыс. рублей. Все автомобили числятся «в поставке» с датой прибытия 30.06.2023.
В России Changan Eado будет оснащаться единственным двигателем объемом 1,4 л мощностью 150 л.с. Коробка – только 7-ступенчатый робот. Привод – передний.
Габариты нового седана: 4730 х 1820 х 1505 мм при колесной базе 2700 мм.
Гарантия на машину составит пять лет или 150 тыс. километров пробега.
Ранее стали известны цены на самый доступный китайский седан в России – Changan Alsvin.
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Источник: Китайские автомобили
Фото: Changan Eado
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