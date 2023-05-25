Большой седан за 1,5 млн рублей? Эта модель ожидается в РФ!
На этот вопрос ответил эксперт «За рулем» Юрий Тимкин. Он отмечает, что компания BYD, вполне вероятно, скоро вернется в Россию, и первым кандидатом на запуск в РФ будет седан BYD 05.
В Китае у него довольно привлекательная цена: от 122 тысяч юаней, то есть чуть меньше 1,5 млн рублей. Очевидно, у нас цена будет несколько выше, но не фатально. При этом по габаритам BYD 05 сопоставим с VW Passat.
Цена объяснима: технически седан вполне зауряден, атмосферник 1.5 развивает всего 110 л.с.
Зато в интерьере нет и намека на лоу-кост: замысловатый дизайн, добротная отделка, щедрое оснащение. BYD подкупает не по-китайски огромными диапазонами регулировок руля и передних сидений.
Сзади просторно, а вот обогрева сидений (как передних, так и задних) не предусмотрено. Впрочем, российские комплектации, вполне вероятно, будут совсем другими.
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Фото: BYD
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