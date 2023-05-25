#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Народным инспекторам» не дали прав«Народным инспекторам» не дали прав
Противоречивый законопроект не нашел поддержки...
КАЗ показал свои новые разработкиКАЗ показал свои новые разработки
На CTT Expo 2023 Клинцовский автокрановый завод...
Новая Lada Vesta: все цены и комплектацииНовая Lada Vesta: все цены и комплектации
Комплектаций предложат четыре: Comfort, Life,...

Большой седан за 1,5 млн рублей? Эта модель ожидается в РФ!

Какими машинами теперь заполнится ниша недорогих легковушек для тех, кому кроссовер не по карману?

За РулемНовый Kia Sportage из Кореи: сколько стоит?.. Как ввезти?..

На этот вопрос ответил эксперт «За рулем» Юрий Тимкин. Он отмечает, что компания BYD, вполне вероятно, скоро вернется в Россию, и первым кандидатом на запуск в РФ будет седан BYD 05.

В Китае у него довольно привлекательная цена: от 122 тысяч юаней, то есть чуть меньше 1,5 млн рублей. Очевидно, у нас цена будет несколько выше, но не фатально. При этом по габаритам BYD 05 сопоставим с VW Passat.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемРеклама автомобилей: раздражает, смешит или шокирует?За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Цена объяснима: технически седан вполне зауряден, атмосферник 1.5 развивает всего 110 л.с.

Зато в интерьере нет и намека на лоу-кост: замысловатый дизайн, добротная отделка, щедрое оснащение. BYD подкупает не по-китайски огромными диапазонами регулировок руля и передних сидений.

Сзади просторно, а вот обогрева сидений (как передних, так и задних) не предусмотрено. Впрочем, российские комплектации, вполне вероятно, будут совсем другими.

За Рулем
  • «За рулем» можно читать в Viber

Фото: BYD

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0