Большой седан за 1,5 млн рублей? Эта модель ожидается в РФ!

Какими машинами теперь заполнится ниша недорогих легковушек для тех, кому кроссовер не по карману?

На этот вопрос ответил эксперт «За рулем» Юрий Тимкин. Он отмечает, что компания BYD, вполне вероятно, скоро вернется в Россию, и первым кандидатом на запуск в РФ будет седан BYD 05.

В Китае у него довольно привлекательная цена: от 122 тысяч юаней, то есть чуть меньше 1,5 млн рублей. Очевидно, у нас цена будет несколько выше, но не фатально. При этом по габаритам BYD 05 сопоставим с VW Passat.

Цена объяснима: технически седан вполне зауряден, атмосферник 1.5 развивает всего 110 л.с.

Зато в интерьере нет и намека на лоу-кост: замысловатый дизайн, добротная отделка, щедрое оснащение. BYD подкупает не по-китайски огромными диапазонами регулировок руля и передних сидений.

Сзади просторно, а вот обогрева сидений (как передних, так и задних) не предусмотрено. Впрочем, российские комплектации, вполне вероятно, будут совсем другими.

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Фото: BYD