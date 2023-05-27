Нива: показана обновленная версия

К счастью, в кроссовер ее не превратили.

Дизайнер Никита Чуйко представил, как бы могла выглядеть Lada Niva Legend в обновленном виде. Раз уж новое поколение на легковой платформе откладывается на неопределенный срок, почему бы не освежить нынешнее.

Прежде всего, за основу автор взял не стандартную версию Нивы, а подготовленный для бездорожья вариант Бронто, который можно опознать по большим колесам и пластиковому обвесу с расширителями арок.

Спереди и сзади обращает на себя внимание диодная оптика, на дверях появились ручки под естественный хват, а зеркала взяты от Весты. Что интересно, дизайн переднего и заднего бамперов позаимствован у Lada Niva Travel.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Quto

Фото: Quto