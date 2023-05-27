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Нива: показана обновленная версия

К счастью, в кроссовер ее не превратили.

За РулемToyota показала пикап Tacoma нового поколения

Дизайнер Никита Чуйко представил, как бы могла выглядеть Lada Niva Legend в обновленном виде. Раз уж новое поколение на легковой платформе откладывается на неопределенный срок, почему бы не освежить нынешнее.

Прежде всего, за основу автор взял не стандартную версию Нивы, а подготовленный для бездорожья вариант Бронто, который можно опознать по большим колесам и пластиковому обвесу с расширителями арок.

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Спереди и сзади обращает на себя внимание диодная оптика, на дверях появились ручки под естественный хват, а зеркала взяты от Весты. Что интересно, дизайн переднего и заднего бамперов позаимствован у Lada Niva Travel.

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Источник: Quto

Фото: Quto

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За РулемПшенин Владимир
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

За РулемСтепанов Илья
LADA Niva Legend  2013/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

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