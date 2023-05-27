Нива: показана обновленная версия
Дизайнер Никита Чуйко представил, как бы могла выглядеть Lada Niva Legend в обновленном виде. Раз уж новое поколение на легковой платформе откладывается на неопределенный срок, почему бы не освежить нынешнее.
Прежде всего, за основу автор взял не стандартную версию Нивы, а подготовленный для бездорожья вариант Бронто, который можно опознать по большим колесам и пластиковому обвесу с расширителями арок.
Спереди и сзади обращает на себя внимание диодная оптика, на дверях появились ручки под естественный хват, а зеркала взяты от Весты. Что интересно, дизайн переднего и заднего бамперов позаимствован у Lada Niva Travel.
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Источник: Quto
Фото: Quto
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!