Кому нужен полный привод на кроссовере? Смотрим на конкретном примере!

Есть мнение, что при преимущественном перемещении в городской среде полный привод особо не востребован и интересует совсем небольшой процент покупателей…

Кроссовер Omoda C5 все чаще фигурирует в топ-10 популярных в РФ моделей. И получается, что в случае с ним указанный стереотип дает сбой.

По данным статистики продаж этого кроссовера за четыре последних недели (1-28 мая), полноприводную версию выбрали 34,5% покупателей модели. А в отдельные недели этот показатель достигал 37%.

То есть из всех реализованных в мае кроссоверов Omoda C5 каждый третий был оснащен полным приводом. Немало!

Кстати, наибольшее количество кроссоверов Omoda C5 в Москве – на столицу пришлось 15,6% от их общего количества. Далее следуют Подмосковье (9,9%), Санкт-Петербург (9,2%), Краснодарский край (8,6%) и Воронежская область (3,2%).

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Источник: Автостат