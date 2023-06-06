#
ПараимпортДача/отпускСделано в РФЗабавная авторекламаС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Американца поразил один из российских сервисовАмериканца поразил один из российских сервисов
А казалось бы, чего только не видел бывший...
УАЗ Пикап получил новую роскошную версиюУАЗ Пикап получил новую роскошную версию
От базовой комплектации она отличается большим...
Вот это сильно: Урал показал новые пожарные автомобилиВот это сильно: Урал показал новые пожарные автомобили
Главная новинка – автолестница на шасси...

Американца поразил один из российских сервисов

А казалось бы, чего только не видел бывший американский шпион!

За РулемВ России резко вырос спрос на ворованные профили каршеринга

Россия — по большому счету страна с цифровыми технологиями, рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер.

И привел в пример сервис каршеринга. Причем «у них» (у нас) в любом месте можно арендовать автомобиль, припаркованный буквально на обочине.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!
«Представьте, что вам позвонила мама и позвала вас на ужин. Вы подходите к одной из таких машин, разблокируете с помощью телефона и едете к матери. У них такое везде», — восхищен Риттер.

В Нью-Йорке есть аналогичная услуга, но арендовать можно только мотоциклы.

Источник: Прайм

Фото: peakpx.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0