Американца поразил один из российских сервисов

А казалось бы, чего только не видел бывший американский шпион!

Россия — по большому счету страна с цифровыми технологиями, рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер.

И привел в пример сервис каршеринга. Причем «у них» (у нас) в любом месте можно арендовать автомобиль, припаркованный буквально на обочине.

«Представьте, что вам позвонила мама и позвала вас на ужин. Вы подходите к одной из таких машин, разблокируете с помощью телефона и едете к матери. У них такое везде», — восхищен Риттер.

В Нью-Йорке есть аналогичная услуга, но арендовать можно только мотоциклы.

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Источник: Прайм

Фото: peakpx.com