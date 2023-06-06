Американца поразил один из российских сервисов
А казалось бы, чего только не видел бывший американский шпион!
Россия — по большому счету страна с цифровыми технологиями, рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший разведчик вооруженных сил США Скотт Риттер.
И привел в пример сервис каршеринга. Причем «у них» (у нас) в любом месте можно арендовать автомобиль, припаркованный буквально на обочине.
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«Представьте, что вам позвонила мама и позвала вас на ужин. Вы подходите к одной из таких машин, разблокируете с помощью телефона и едете к матери. У них такое везде», — восхищен Риттер.
В Нью-Йорке есть аналогичная услуга, но арендовать можно только мотоциклы.
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Источник: Прайм
Фото: peakpx.com
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