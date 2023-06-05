Сколько АВТОВАЗ зарабатывает на Гранте? Опубликованы точные цифры

Общий оборот средств на российском рынке новых легковых автомобилей в апреле 2023 года составил 608,6 млрд рублей…

При этом выручка АВТОВАЗа с продаж одной только модели Lada Granta за тот же месяц составила 13,65 млрд рублей, пишет источник со ссылкой на отчет «Автостат Инфо».

Помимо традиционного для себя B-класса отечественный производитель зарабатывал и на сегменте B+, распродавая остатки запасов модели Vesta: 0,32 млрд рублей за апрель. Очевидно, что с появлением рестайлинговой Vesta NG эта цифра серьезно изменится.

Еще 1,11 млрд рублей в апреле принесла линейка Largus, ожидающая перезапуска производства.

А на второе место, после Гранты, по выручке в апреле ожидаемо вышла линейка Нивы, состоящая из моделей Legend и Travel, позволивших автогиганту заработать 6,03 млрд рублей.

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Источник: Автопоток

Фото: За рулем, https://t.me/autopotoknews