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В Ногинске сгорело более 30 автобусов (видео)

Один злоумышленник сделал «дорожку» из топлива, ведущую к скоплению автобусов, а второй ее поджог.

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Очередной поджог автомобилей: двое неизвестных спалили парковку, заставленную различными транспортными средствами в Ногинске. По этому факту возбуждено уголовное дело. Сообщается, что сгорело более 30 машин.

Этот факт установила полиция, прибывшая по вызову на огороженную бетонным забором территорию на улице Корякин Луг. Пожар был быстро локализован, пострадавших в происшествии не было.

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Однако ущерб технике был нанесен серьезный. Сгорели автобусы, микроавтобусы, легковушки. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как двое человек двигаются в сторону от рядов машин. Один из них пригибается, разливая топливо, а второй поджигает. Затем оба поспешно скрываются.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Полиция ведет розыск злоумышленников.

Источник: МВД Медиа

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

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За РулемИннокентий Кишкурно
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