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Российская спецтехника будет поставляться в МонголиюРоссийская спецтехника будет поставляться в Монголию
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Российская спецтехника будет поставляться в Монголию

На специализированной выставке «Спецмаш-2023» в Монголии российские производители специализированной техники презентовали свои последние разработки.

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Выставка «Спецмаш-2023», организованная Минпромторгом России при поддержке Ассоциации «Росспецмаш» прошла в Дархане – третьем по величине городе Монголии. В выставке приняли участие 16 российских предприятий: Алтайские машиностроительные заводы «Алмаз», Завод Воронеж Агромаш, Кузембетьевский РМЗ, Курганский завод дорожных машин, Лаборатория инженерных систем («ЛиС»), Мельинвест, Меркатор Холдинг и другие.

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На 1500 квадратных метрах выставки монгольские посетители знакомятся с последними разработками и популярными моделями широкого спектра сельхозтехники: тракторы, зерноуборочные комбайны, посевные комплексы и другие полезные машины. Помимо этого, на выставке представлена коммунальная техника.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Журнал "Рейс"

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За РулемЛежнин Роман
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