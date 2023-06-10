#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как сэкономить на платных дорогах: лайфхаки для путешественниковКак сэкономить на платных дорогах: лайфхаки для путешественников
Впереди – целых три месяца лета.
Водитель загнал машину в «портал неизвестности» — это попало на видеоВодитель загнал машину в «портал неизвестности» — это попало на видео
То, что сперва автовладелец считал лужей,...
Утята переходили дорогу и угодили в колодец (видео)Утята переходили дорогу и угодили в колодец (видео)
На этой новости следовало бы сделать пометку...

Утята переходили дорогу и угодили в колодец (видео)

На этой новости следовало бы сделать пометку «молния», если бы не один приятный спойлер: все закончилось хорошо.

За РулемПара живет в автодоме, где есть даже «стоянка» для легковушки

Каждому хоть раз приходилось видеть в Сети эти забавные видео о том, как мама-утка переводит утят через дорогу. А кому-то из наших читателей, вероятно, посчастливилось наблюдать такое воочию.

Но правда состоит в том, что не всегда такие переходы завершаются благополучно. Вот, например, в Дубне таксисту, заметившему переходящий дорогу выводок, пришлось звонить спасателям.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Он рассказал, что остановился, чтобы пропустить утку с утятами, но другие водители этого не сделали, из-за чего утята напугались. Четверо из пяти сбились с пути и… упали в придорожный колодец!

Утка оказалась на другой стороне лишь с одним утенком, и они вскоре ушли. Однако таксист дождался спасателей, которые выпилили решетку ливневки и вытащили утят.

Найти их маму, увы, уже не удалось. Поэтому спасенных птенцов передали специалистам, которые теперь будут их выхаживать. Главное, что жизни утят спасены!

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0