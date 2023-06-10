Утята переходили дорогу и угодили в колодец (видео)
Каждому хоть раз приходилось видеть в Сети эти забавные видео о том, как мама-утка переводит утят через дорогу. А кому-то из наших читателей, вероятно, посчастливилось наблюдать такое воочию.
Но правда состоит в том, что не всегда такие переходы завершаются благополучно. Вот, например, в Дубне таксисту, заметившему переходящий дорогу выводок, пришлось звонить спасателям.
Он рассказал, что остановился, чтобы пропустить утку с утятами, но другие водители этого не сделали, из-за чего утята напугались. Четверо из пяти сбились с пути и… упали в придорожный колодец!
Утка оказалась на другой стороне лишь с одним утенком, и они вскоре ушли. Однако таксист дождался спасателей, которые выпилили решетку ливневки и вытащили утят.
Найти их маму, увы, уже не удалось. Поэтому спасенных птенцов передали специалистам, которые теперь будут их выхаживать. Главное, что жизни утят спасены!
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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