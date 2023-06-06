В Набережных Челнах грузовик столкнулся с автобусом
Автобус завалился на бок на обочине трассы, а прежде чем остановиться, он перелетел через металлическое ограждение.
Драматичные события разыгрались на днях на улице Мусы Джалиля в городе Набережные Челны. Пока есть только предварительная информация, которую приводит пресс-служба МВД.
По этим данным, водитель КАМАЗа «не выбрал безопасную скорость и дистанцию», в результате чего столкнулся с отъезжающей от остановки ГАЗелью.
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На приведенных фотографиях отчетливо видно указанный автобус завалившийся на бок на обочине трассы. Прежде чем остановиться, автомобиль перелетел через металлическое ограждение.
Сообщается, что в ДТП пострадали пять пассажиров ГАЗели, а полиция уточняет все обстоятельства и детали произошедшего.
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Источник: МВД Медиа
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан
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