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В Набережных Челнах грузовик столкнулся с автобусом

Автобус завалился на бок на обочине трассы, а прежде чем остановиться, он перелетел через металлическое ограждение.

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Драматичные события разыгрались на днях на улице Мусы Джалиля в городе Набережные Челны. Пока есть только предварительная информация, которую приводит пресс-служба МВД.

По этим данным, водитель КАМАЗа «не выбрал безопасную скорость и дистанцию», в результате чего столкнулся с отъезжающей от остановки ГАЗелью.

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На приведенных фотографиях отчетливо видно указанный автобус завалившийся на бок на обочине трассы. Прежде чем остановиться, автомобиль перелетел через металлическое ограждение.

Сообщается, что в ДТП пострадали пять пассажиров ГАЗели, а полиция уточняет все обстоятельства и детали произошедшего.

Источник: МВД Медиа

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

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За РулемИннокентий Кишкурно
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