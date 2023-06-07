Когда не было машин: первые фото отреставрированной пролетки
Музей транспорта Москвы отреставрировал нечто постарше всех советских автомобилей – новым экспонатом стал гужевой двухместный экипаж с кузовом фаэтон.
Именно эти городские дрожки назывались пролетными, или пролетками. Такие экипажи с рессорами и поднимающимся верхом можно было встретить в городах России с середины XVIII века до 1940-х годов.
На рубеже XIX–XX веков на них ездили «лихачи» – извозчики, перевозившие представителей обеспеченного класса. Пролетка «лихача» узнавалась по красным спицам, ступицам и черным ободам. Проезд по городу стоил не менее 3 рублей, тогда как эконом-версия обходилась в 30-70 копеек.
В Музее говорят, что попавшая к ним пролетка раньше работала на Ялтинской киностудии. Реставраторы поменяли спицы с металлических на аутентичные красные, восстановили кожаный диван, сиденье извозчика, капюшон, его подъемный механизм, раму, оглобли… Сейчас эта пролетка при необходимости способна перевозить пассажиров по московским дорогам.
А увидеть ее можно на экскурсиях в фонды хранения коллекции Музея транспорта Москвы. В будущем она войдет в постоянную экспозицию музея в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27.
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Источник: Музей транспорта Москвы
Фото, видео: Дептранс Москвы
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