Когда не было машин: первые фото отреставрированной пролетки

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Музей транспорта Москвы отреставрировал нечто постарше всех советских автомобилей – новым экспонатом стал гужевой двухместный экипаж с кузовом фаэтон.

Именно эти городские дрожки назывались пролетными, или пролетками. Такие экипажи с рессорами и поднимающимся верхом можно было встретить в городах России с середины XVIII века до 1940-х годов.

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На рубеже XIX–XX веков на них ездили «лихачи» – извозчики, перевозившие представителей обеспеченного класса. Пролетка «лихача» узнавалась по красным спицам, ступицам и черным ободам. Проезд по городу стоил не менее 3 рублей, тогда как эконом-версия обходилась в 30-70 копеек.

За Рулем
За Рулем

В Музее говорят, что попавшая к ним пролетка раньше работала на Ялтинской киностудии. Реставраторы поменяли спицы с металлических на аутентичные красные, восстановили кожаный диван, сиденье извозчика, капюшон, его подъемный механизм, раму, оглобли… Сейчас эта пролетка при необходимости способна перевозить пассажиров по московским дорогам.

За Рулем
За Рулем

А увидеть ее можно на экскурсиях в фонды хранения коллекции Музея транспорта Москвы. В будущем она войдет в постоянную экспозицию музея в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27.

Источник: Музей транспорта Москвы

Фото, видео: Дептранс Москвы

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

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