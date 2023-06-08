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Однако оказалось, что это совсем не тот...

Фото «нового Валдай Next» повышенной грузоподъемности утекли в Сеть

Однако оказалось, что это совсем не тот автомобиль, который ожидает выхода на рынок…

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Буквально сразу вслед за новостью о том, что ГАЗ Валдай 8 с кабиной Foton (Китай) получил вторую премию на конкурсе «Лучший коммерческий автомобиль года в России», в свободный доступ попали фото другого Валдая с совсем другой кабиной.

Утверждалось, что это имеющий полную массу 12 тонн Валдай Next повышенной грузоподъемности с кабиной Sitrak (также Китай), и производство таких машин уже начато на ГАЗе.

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Однако привлеченные источником эксперты сообщили, что на снимках – утративший актуальность совместный проект ГАЗа и австрийской Steyr Automotive. Среднетоннажник должен было получить кабину грузовика MAN TGL, который производится на заводе MAN Steyr в Австрии.

Сообщается, что в 2021-м эту площадку выкупил предприниматель Зигфрид Вольф и переименовал ее в Steyr Automotive. А в 2022-м все совместные проекты ГАЗ и Steyr были прекращены из-за санкций. Теперь в производство готовится Валдай 12, котрые имеет такую же лицензионную кабину Foton, как и вышеупомянутая «восьмерка».

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Источник: Автопоток

Фото: RCI News

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