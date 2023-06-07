Названы три лучших грузовика в России. Есть сюрпризы!

Впрочем, если вы следили за рынком грузовиков последний год, не такой уж это и сюрприз…

На прошедшей в Москве выставке COMvex наградили победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России». Призы ключевым игрокам рынка вручались в нескольких номинациях, первой из которых стал «Грузовик года».

Победитель выявлялся на основании мнения членов жюри, состоящего из журналистов специализированных СМИ. Первое место с результатом 25 баллов занял КАМАЗ Компас 12.

КАМАЗ Компас 12

На втором месте с 24 баллами – ГАЗ Валдай 8. Отметим, что оба грузовика используют кабины китайской разработки.

А замкнул Топ-3 китайский седельный тягач Dongfeng GX, отстав всего на чуть-чуть: жюри отдало ему 23 балла.

ГАЗ Валдай 8 Dongfeng GX

«За рулем» можно читать в Телеграм

Источник: ktt-magazine.ru

Фото: ГАЗ, Dongfeng,truck-holding.ru