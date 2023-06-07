#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Москве задержали угонщика самоката стоимостью полмиллиона рублейВ Москве задержали угонщика самоката стоимостью полмиллиона рублей
На самокате он увез сумку, в которой лежало 130...
Россия установила исторический рекорд по сумме автокредитовРоссия установила исторический рекорд по сумме автокредитов
По данным ВТБ, в мае россияне заняли у банков...
Как правильно вернуть железнодорожные билетыКак правильно вернуть железнодорожные билеты
Железнодорожные билеты по России можно вернуть,...

Названы три лучших грузовика в России. Есть сюрпризы!

Впрочем, если вы следили за рынком грузовиков последний год, не такой уж это и сюрприз…

За РулемКроссовер за полмиллиона — 4 самые живучие модели

На прошедшей в Москве выставке COMvex наградили победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России». Призы ключевым игрокам рынка вручались в нескольких номинациях, первой из которых стал «Грузовик года».

Победитель выявлялся на основании мнения членов жюри, состоящего из журналистов специализированных СМИ. Первое место с результатом 25 баллов занял КАМАЗ Компас 12.

КАМАЗ Компас 12
КАМАЗ Компас 12
За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемРалли «Шелковый путь»: взгляд до стартаЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

На втором месте с 24 баллами – ГАЗ Валдай 8. Отметим, что оба грузовика используют кабины китайской разработки.

А замкнул Топ-3 китайский седельный тягач Dongfeng GX, отстав всего на чуть-чуть: жюри отдало ему 23 балла.

ГАЗ Валдай 8
ГАЗ Валдай 8
Dongfeng GX
Dongfeng GX

Источник: ktt-magazine.ru

Фото: ГАЗ, Dongfeng,truck-holding.ru

КАМАЗ Компас 12
ГАЗ Валдай 8
Dongfeng GX

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0