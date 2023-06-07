Названы три лучших грузовика в России. Есть сюрпризы!
Впрочем, если вы следили за рынком грузовиков последний год, не такой уж это и сюрприз…
На прошедшей в Москве выставке COMvex наградили победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России». Призы ключевым игрокам рынка вручались в нескольких номинациях, первой из которых стал «Грузовик года».
Победитель выявлялся на основании мнения членов жюри, состоящего из журналистов специализированных СМИ. Первое место с результатом 25 баллов занял КАМАЗ Компас 12.
КАМАЗ Компас 12
На втором месте с 24 баллами – ГАЗ Валдай 8. Отметим, что оба грузовика используют кабины китайской разработки.
А замкнул Топ-3 китайский седельный тягач Dongfeng GX, отстав всего на чуть-чуть: жюри отдало ему 23 балла.
ГАЗ Валдай 8
Dongfeng GX
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Источник: ktt-magazine.ru
Фото: ГАЗ, Dongfeng,truck-holding.ru
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