По нажатию на кнопку SOS владелец Lada сможет вызвать техпомощь
На Петербургском международном экономическом форуме президент АВТОВАЗа Максим Соколов и гендиректор ГЛОНАСС Алексей Райкевич в присутствии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова подписали соглашение о сотрудничестве.
Документ запускает взаимодействие компаний в развитии российских навигационных и ИТ-сервисов, говорится в пресс-релизе. Уточняется, что компании предоставят владельцам автомобилей Lada, подключенных к ЭРА-ГЛОНАСС, «консьерж-сервис и услугу Помощь на дороге».
Сервис будет иметь федеральный охват и позволит водителю одним нажатием кнопки SOS запросить техническую поддержку или, например, заказать эвакуатор. В дальней перспективе компании намерены развить совместный проект до области подключенных и высокоавтоматизированных машин. То есть беспилотников.
Главы обеих компаний заостряют внимание на том факте, что решение будет базироваться исключительно на российских технологиях.
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Фото: depositphotos.com
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