Инновационный футуристичный концепт от Renault – как он выглядит

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Два года назад консорциум, включающий Atos, Dassault Systemes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics и Thales, объединился для создания концепции H1st Vision (Human First Vision).

Хотя Renault Scenic Vision послужил основой для проекта, основное внимание уделялось не внешнему виду автомобиля или двигателю, а новаторским технологиям, которые консорциум внедрил в автомобиль.

Физический ключ был заменен системой распознавания лиц, которая активирует персональные настройки водителя. Камеры и датчики, установленные на рулевом колесе и ремнях безопасности, следят за физическим и эмоциональным состоянием водителя и обеспечивают обратную связь.

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Создатели концепции уверяют, что все данные зашифрованы и хакеры не смогут взломать систему. Концепция H1st Vision также включает двунаправленную зарядку, которая позволяет автомобилю возвращать электричество в сеть, эффективно превращая его в большой внешний аккумулятор.

Некоторые из решений, продемонстрированных в H1st Vision, войдут в будущие модели Renault, в том числе в новый Scenic, запуск которого запланирован на 2024 год.

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Источник: Renault Group

Фото: Renault

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За РулемЛежнин Роман
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