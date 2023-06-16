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Какие ABS АВТОВАЗ будет закупать для своих авто

Сейчас предприятие приценивается к продукции «Роберт Бош Самара».

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АВТОВАЗ рассмотрит возможность закупки антиблокировочной системы ABS у завода «Роберт Бош Самара», который недавно приобрел НАМИ, сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума глава российского автогиганта Максим Соколов.

«Давайте мы посмотрим, апробируем, конечно, мы нацелены на покупку отечественных компонентов», – сказал он.

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НАМИ приобрело 100% долей завода «Роберт Бош Самара», где ранее выпускались системы рулевого управления, антиблокировочные системы (ABS) и системы динамической стабилизации (ESP).

С 2024 года здесь планируют наладить выпуск систем ABS и ESP, а с 2025 года выйти на проектные мощности.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

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Источник: ТАСС

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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