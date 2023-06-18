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Volkswagen показал новое поколение Tiguan

Появились первые официальные фото.

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Volkswagen показал новое поколение популярного кроссовера Tiguan на официальных фото. Сама машина пока в камуфляже, зато салон можно рассмотреть поподробнее.

Новый Tiguan построен на модульной платформе MQB evo, а по длине и ширине превзойдет своего предшественника. Внешний дизайн ожидается в духе последних моделей марки.

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Механической коробки не будет – только робот DSG. Будут версии с бензиновыми турбомоторами, дизелями, «мягкими» и подключаемыми гибридными установками.

Премьера автомобиля ожидается осенью текущего года, а продажи в Европе – в начале следующего.

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Источник: Коммерсантъ

Фото: Volkswagen

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За РулемПшенин Владимир
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

За РулемБезымянный
Volkswagen Tiguan  2017/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.

Недостатки:

Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения

Комментарий:

Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л

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