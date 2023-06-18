Volkswagen показал новое поколение Tiguan

Появились первые официальные фото.

Volkswagen показал новое поколение популярного кроссовера Tiguan на официальных фото. Сама машина пока в камуфляже, зато салон можно рассмотреть поподробнее.

Новый Tiguan построен на модульной платформе MQB evo, а по длине и ширине превзойдет своего предшественника. Внешний дизайн ожидается в духе последних моделей марки.

Механической коробки не будет – только робот DSG. Будут версии с бензиновыми турбомоторами, дизелями, «мягкими» и подключаемыми гибридными установками.

Премьера автомобиля ожидается осенью текущего года, а продажи в Европе – в начале следующего.

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Источник: Коммерсантъ

Фото: Volkswagen