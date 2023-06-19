Стало известно для каких марок авто масло подорожало, а для каких подешевело

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За РулемПосчитали, во сколько обходится владение новым Москвичом

Около года назад цены на запчасти и масла начали существенно расти, и все последующие месяцы рынок лихорадило. Выявить какой-то общий тренд долгое время не представлялось возможным.

Виной тому целый ворох факторов: возникали все новые логистические проблемы, менялся курс рубля, ожидания участников рынка были негативными…

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В частности, ситуация по моторным маслам до сих пор неоднозначна – это выявили специалисты, изучая цены на автохимию для машин разных марок.

Они сделали выборку цен по четырем маркам: отечественной Lada и китайским Haval, Geely и Changan. И оказалось, что расценки на масло у дилеров Changan и Haval выросли, а у Geely и Lada – напротив, упали.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: napinfo.ru

Фото: pxhere/Robert Couse-Baker

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