Почему при покупке шин важно знать дату их производства
При выборе покрышек необходимо учитывать не только их эксплуатационные характеристики, но и дату изготовления.
Оптимальным будет вариант покупки только что произведенных шин. Дата указана на боковине покрышки. Код состоит из четырех цифр: первые две обозначают неделю, в которую она была изготовлена, а последние две – год производства.
Также важно убедиться, что маркировка на каждой шине одинаковая.
Что касается покупки двух-трехгодовалых новых покрышек, то следует учитывать, что не все продавцы хранят их так, как надо. Соответственно, резина со временем может потерять эластичность. Она становится более жесткой и может ощущаться дискомфорт во время движения. Также покрышки, хранившиеся в течение нескольких лет, чаще подвержены разрывам и образованию грыж.
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Источник: NJCar
Фото: Depositphotos
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