На трассе М-11 поймали тинейджера, перевозившего мефедрон в полу Приоры
Он забрал наркотик из тайника в Санкт-Петербурге и должен был доставить в Тулу.
В Подмосковье сотрудники ДПС пресекли перевозку крупной партии мефедрона. Источник описывает ситуацию стандартно: на 105-м километре трассы М-11 «Нева» парня остановили для проверки документов, он занервничал, и это вызвало подозрение полиции.
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В ходе досмотра его Приоры под обшивкой передней части салона обнаружились три пакета с порошком весом около 3 кг.
В дальнейшем выяснилось, что таким образом 19-летний ранее судимый житель Воронежской области перевозил мефедрон.
Он рассказал, что наркотик он забрал из тайника в Санкт-Петербурге и должен был доставить в Тулу. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.
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Источник, фото: МВД Медиа
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