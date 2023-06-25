На трассе М-11 поймали тинейджера, перевозившего мефедрон в полу Приоры

Он забрал наркотик из тайника в Санкт-Петербурге и должен был доставить в Тулу.

В Подмосковье сотрудники ДПС пресекли перевозку крупной партии мефедрона. Источник описывает ситуацию стандартно: на 105-м километре трассы М-11 «Нева» парня остановили для проверки документов, он занервничал, и это вызвало подозрение полиции.

В ходе досмотра его Приоры под обшивкой передней части салона обнаружились три пакета с порошком весом около 3 кг.

В дальнейшем выяснилось, что таким образом 19-летний ранее судимый житель Воронежской области перевозил мефедрон.

Он рассказал, что наркотик он забрал из тайника в Санкт-Петербурге и должен был доставить в Тулу. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

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Источник, фото: МВД Медиа