Мужчина продавал нелегальное спиртное из припаркованной во дворе ГАЗели
В Курганской области сотрудники УБЭП при поддержке спецназа задержали 45-летнего жителя села Половинного, который подозревается в незаконном обороте немаркированного алкоголя и табака.
При обыске из его частного дома и гаража полиция изъяла более 7 тысяч бутылок коньяка и водки общим объемом свыше 3,5 тысячи литров. На этикетках значились различные бренды, а вот акцизных марок не было.
Кроме того обнаружилось более 500 литров спирта и около 2 тысяч пачек сигарет, также без предписанной законом маркировки. Полиция считает, что всем этим мужчина торговал прямо с территории своего двора.
Все спиртное и табачные изделия изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает источник.
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Источник, фото: МВД Медиа
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