Мужчина продавал нелегальное спиртное из припаркованной во дворе ГАЗели

Более трех тысяч литров водки и коньяка, а также свыше пятисот литров спирта…

В Курганской области сотрудники УБЭП при поддержке спецназа задержали 45-летнего жителя села Половинного, который подозревается в незаконном обороте немаркированного алкоголя и табака.

При обыске из его частного дома и гаража полиция изъяла более 7 тысяч бутылок коньяка и водки общим объемом свыше 3,5 тысячи литров. На этикетках значились различные бренды, а вот акцизных марок не было.

Кроме того обнаружилось более 500 литров спирта и около 2 тысяч пачек сигарет, также без предписанной законом маркировки. Полиция считает, что всем этим мужчина торговал прямо с территории своего двора.

Все спиртное и табачные изделия изъяты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает источник.

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Источник, фото: МВД Медиа