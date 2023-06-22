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СМИ: АВТОВАЗ работает над панорамной крышей для Lada Iskra

По предварительным данным, производитель внедрит опцию именно на эту перспективную модель.

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АВТОВАЗ планирует применить панорамную стеклянную крышу на одной из новых моделей, сообщает источник со ссылкой на должностное лицо внутри компании. Стоит оговориться, что такая опция присутствует на собирающейся в Санкт-Петербурге Lada X-Cross 5, она же FAW Bestune T77. Но речь идет об оригинальной модели.

Сообщается, что пресс-служба в ответ на уточняющий запрос не подтвердила, но и не опровергла данную информацию.

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Источник предполагает, что опцию панорамной крыши получит Lada Iskra, построенная на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS. Предположение не лишено смысла, ведь иных принципиально новых моделей у АВТОВАЗа в ближайшей перспективе не просматривается.

Ранее сообщалось, что Iskra будет представлена в вариантах седан, универсал и универсал-кросс. Старт серийного производства запланирован на конец 2024 года, а продажи – на начало 2025-го.

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Источник: Журнал «Автоброкер Клуб»

Фото: Depositphotos

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