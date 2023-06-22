СМИ: АВТОВАЗ работает над панорамной крышей для Lada Iskra

По предварительным данным, производитель внедрит опцию именно на эту перспективную модель.

АВТОВАЗ планирует применить панорамную стеклянную крышу на одной из новых моделей, сообщает источник со ссылкой на должностное лицо внутри компании. Стоит оговориться, что такая опция присутствует на собирающейся в Санкт-Петербурге Lada X-Cross 5, она же FAW Bestune T77. Но речь идет об оригинальной модели.

Сообщается, что пресс-служба в ответ на уточняющий запрос не подтвердила, но и не опровергла данную информацию.

Источник предполагает, что опцию панорамной крыши получит Lada Iskra, построенная на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS. Предположение не лишено смысла, ведь иных принципиально новых моделей у АВТОВАЗа в ближайшей перспективе не просматривается.

Ранее сообщалось, что Iskra будет представлена в вариантах седан, универсал и универсал-кросс. Старт серийного производства запланирован на конец 2024 года, а продажи – на начало 2025-го.

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Источник: Журнал «Автоброкер Клуб»

Фото: Depositphotos