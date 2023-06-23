Лобовое столкновение двух автомобилей Lada — подробности

«Семерка» и «десятка» столкнулись на встречных курсах. И, судя по фото, на приличных скоростях…

На этой неделе в Пермском крае произошло ДТП, которое могло иметь куда более серьезные последствия. Во всяком случае, опубликованная ГИБДД фотография никакого оптимизма не внушает. Тем не менее, к настоящему моменту есть подробности происшествия.

Случай имел место глубокой ночью со вторника на среду, 21 июня в селе Сепыч. По всей видимости, 21-летний водитель не имел достаточного опыта управления, потому что в какой-то момент его ВАЗ-2107 оказался на встречной полосе.

Надо же было такому случиться (напомним, это село и ночь), что ровно в этот момент по встречке двигался другой местный житель на ВАЗ-2110. Машины столкнулись. Участниками ДТП оказались шесть человек – оба водителя и их пассажиры.

К счастью, обошлось без жертв. Все пострадавшие, в том числе четверо несовершеннолетних, госпитализированы. Сейчас полиция ведет проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Источник: МВД Медиа

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю