Обновленный Kawasaki Ninja ZX-6R покорит Европу

Kawasaki Ninja ZX-6R 2024 года будет единственным «суперспортом» в Европе, который соответствует экологическим нормам Euro 5.

Kawasaki Ninja ZX-6R 2024 модельного года получил новый стиль, вдохновленный Ninja ZX-10R, включая новые передний и боковые обтекатели, новые компактные светодиодные фары и новое ветровое стекло.

Ninja ZX-6R также оснащен новым 4,3-дюймовым полноцветным TFT-дисплеем и новыми возможностями подключения смартфона.

Двигатель – рядный 4-цилиндровый объемом 636 куб. см с жидкостным охлаждением. Kawasaki пересмотрела профили кулачков для улучшения характеристик на низких оборотах и ​​соответствия более строгим стандартам выбросов. Обновлены также тормоза и шины на Ninja ZX-6R. Новыми для модельного года 2024 являются круглые дисковые тормоза, заменяющие лепестковые диски, которые Kawasaki использует на всех своих моделях.

Ninja ZX-6R пользуется преимуществами некоторых вспомогательных средств для водителя, таких как квикшифер, контроль тяги, ABS (также доступна без ABS) и режимы мощности (полный и низкий).

Kawasaki Ninja ZX-6R 2024 года доступен в трех цветах: полностью черная, бело-серая с красными колесами или традиционная зеленая. Цена с ABS – 11 299 долларов, без ABS – 12 299 долларов.

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Источник: журнал «Мото»

Фото: Kawasaki