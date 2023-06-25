CityBus-2023: что покажут на российском автобусном салоне

27-29 сентября 2023 года в выставочном центре «Экспоцентр» на Красной Пресне в Москве пройдет выставка CityBus-2023.

Это событие станет частью Российской недели общественного транспорта и городской мобильности, которая объединит российские выставки и деловую программу для специалистов отрасли. Ожидается, что мероприятие посетят более 3000 руководителей и специалистов муниципальных и коммерческих автобусных предприятий, автостанций, автовокзалов и других структур.

На выставке будут представлены автобусы и микроавтобусы для обслуживания маршрутов с интенсивным пассажиропотоком, а также для локальных и подвозных маршрутов, маршрутов «город-пригород» и междугороднего автобусного сообщения. В рамках деловой программы выставки будут проводиться конференции, семинары, круглые столы и технические визиты на объекты транспортной инфраструктуры Москвы и Московской области. Для специалистов на сайте организаторов открыт заказ электронных билетов для бесплатного посещения выставки и деловой программы.

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Источник, фото: журнал «Рейс»