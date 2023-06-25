Российский рынок грузовиков — есть изменения

Агентство НАПИ опубликовало статистику продаж новой и подержанной грузовой техники.

По данным статистики, за 5 месяцев этого года продажи новых грузовых автомобилей выросли на 57,6%, а машин с пробегом — на 18,7%.

Продажи новых грузовиков были ровными с прошлого января по май текущего года. В мае 2022 года наблюдался провал продаж, рынок упал до 4,3 тыс. машин. Несмотря на это, среднемесячный показатель за январь 2022 – май 2023 (7,9 ед. в месяц) превышает среднемесячный показатель эталонного 2021 года, когда в среднем в месяц продавалось 7700 новых грузовиков.

Хоть 2021 год и считается самым благополучным, однако среднемесячные продажи техники с января по май текущего года превысили показатели 2021 года и составили 10 000 единиц в месяц.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: Depositphotos, НАПИ