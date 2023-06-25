Disney и Vespa выпустили скутер с подписью Микки Мауса
Пожалуй, две наиболее влиятельные и культовые в своих областях компании объединили усилия в выпуске действительно примечательного коллаба. С августа покупателям в США и Канаде будет предложен скутер Vespa в стиле Микки Мауса.
Мотороллер будет выполнен в фирменной гамме легендарного мультперсонажа – красно-черно-желтой. В дизайне там и сям можно распознать узнаваемый силуэт мышонка. Кроме того, его подпись присутствует на седле и передней облицовке.
Сотрудничество позиционируется как сбывшаяся мечта и служит своего рода продолжением «романа» брендов, случившегося в недавнем диснеевском мультике «Лука», где главный персонаж рассекает именно на Веспе… И в том мультфильме тоже есть место размышлениям о мечте.
Мечты позволяют нам смотреть в будущее с оптимизмом даже в такие сложные времена, как эти», – говорится в заявлении исполнительного директора Piaggio Group Мишеля Коланинно.
Mickey Mouse Vespa поступит в продажу в августе 2023 года в вариантах с 50- и 150-кубовым моторами. Цены составят 4699 и 6049 долларов соответственно.
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Источник: autoevolution.com
Фото: Vespa
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