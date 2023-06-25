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Disney и Vespa выпустили скутер с подписью Микки Мауса

Модель выпустят ограниченной партией к 100-летию Диснея.

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Пожалуй, две наиболее влиятельные и культовые в своих областях компании объединили усилия в выпуске действительно примечательного коллаба. С августа покупателям в США и Канаде будет предложен скутер Vespa в стиле Микки Мауса.

Мотороллер будет выполнен в фирменной гамме легендарного мультперсонажа – красно-черно-желтой. В дизайне там и сям можно распознать узнаваемый силуэт мышонка. Кроме того, его подпись присутствует на седле и передней облицовке.

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Сотрудничество позиционируется как сбывшаяся мечта и служит своего рода продолжением «романа» брендов, случившегося в недавнем диснеевском мультике «Лука», где главный персонаж рассекает именно на Веспе… И в том мультфильме тоже есть место размышлениям о мечте.

Мечты позволяют нам смотреть в будущее с оптимизмом даже в такие сложные времена, как эти», – говорится в заявлении исполнительного директора Piaggio Group Мишеля Коланинно.
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Mickey Mouse Vespa поступит в продажу в августе 2023 года в вариантах с 50- и 150-кубовым моторами. Цены составят 4699 и 6049 долларов соответственно.

Источник: autoevolution.com

Фото: Vespa

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