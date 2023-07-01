Ажурный Жук попал на видео
Кузов симпатичного малыша напоминает плетеное кружево.
Этот Volkswagen Beetle был замечен в Лос-Анджелесе и получил одобрение от пешеходов и водителей.
Выглядит мило, но в комментариях пользователи задаются вопросами: что будет с вашим автомобилем при малейшем столкновении, а если пойдёт дождь, и что, выходит, кондиционер там вообще не нужен, а как будет выглядеть одежда водителя после часа езды на таком транспортном средстве?
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Но, может, просто не стоит подходить к этому Жуку настолько утилитарно, а рассматривать его как произведение искусства на колесах? И тогда все встает на свои места.
Правда, один из пользователей остроумно отметил: «Садовая мебель вышла на новый уровень!»
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Видео: YouTube
Фото: Скриншот видео YouTube
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