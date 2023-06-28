В мае траты россиян на авто с пробегом выросли на 85%

Особенно выросли затраты на покупку подержанных автомобилей японских брендов.

Траты россиян на подержанные автомобили в мае увеличились на 85% и составили 487,3 млрд руб. против 263,9 млрд руб. годом ранее, говорится в исследовании «Открытие авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») и агентства «Автостат».

В конце весны жители России купили 501,9 тыс. автомобилей с пробегом – на 54% больше, чем в мае 2022 года (326,7 тыс. шт.).

В мае больше всего денег было потрачено на автомобили в возрасте 10 лет и старше. На них ушло 182,8 млрд рублей, что в два раза больше, чем в мае 2022 года (91,5 млрд рублей).

При этом доля сегмента до пяти лет в общих тратах на машины с пробегом снизилась за год на 7 п.п. и составила 31,6% (потрачено 154,1 млрд рублей).

На машины возрастной категории от пяти до девяти лет прошлось 27,1%, на них было потрачено 154,1 млрд рублей.

В мае россияне купили 149 тыс. японских автомобилей с пробегом на сумму 165,8 млрд рублей. В штуках «японцы» к маю 2022 года прибавили 80%, а в деньгах – более чем в два раза (+105%).

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos