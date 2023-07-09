Фотографы-шпионы подловили кроссовер Dacia Duster 2024 года
Обновленный Duster следует концепту Bigster 2022 года. Его передняя часть была обновлена — автомобиль получил прямоугольные фары, новые светодиодные дневные огни, рейлинги на крыше, спойлер над задним стеклом, бронзовые корпуса боковых зеркал и более тонкую решетку радиатора. Также кроссовер может похвастаться новыми колесными арками и ручками дверей.
Кроме того, кроссовер будет базироваться на платформе CMF-B, которая позволяет использовать различные типы двигателей, включая ДВС, альтернативные и гибридные варианты, чтобы соответствовать изменяющимся европейским правилам.
Dacia не раскрывала много информации о Duster, но еще в марте автопроизводитель подтвердил, что обновленная модель будет выпущена в производство в следующем году на заводе Mioveni в Румынии.
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Источник, фото: Carscoops.com
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Отзывы о Renault Duster (25)
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету