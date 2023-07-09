Фотографы-шпионы подловили кроссовер Dacia Duster 2024 года

На автомобиле минимальное количество камуфляжа, гораздо меньше, чем когда-либо прежде.

Обновленный Duster следует концепту Bigster 2022 года. Его передняя часть была обновлена — автомобиль получил прямоугольные фары, новые светодиодные дневные огни, рейлинги на крыше, спойлер над задним стеклом, бронзовые корпуса боковых зеркал и более тонкую решетку радиатора. Также кроссовер может похвастаться новыми колесными арками и ручками дверей.

Кроме того, кроссовер будет базироваться на платформе CMF-B, которая позволяет использовать различные типы двигателей, включая ДВС, альтернативные и гибридные варианты, чтобы соответствовать изменяющимся европейским правилам.

Dacia не раскрывала много информации о Duster, но еще в марте автопроизводитель подтвердил, что обновленная модель будет выпущена в производство в следующем году на заводе Mioveni в Румынии.

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Источник, фото: Carscoops.com