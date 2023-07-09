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Фотографы-шпионы подловили кроссовер Dacia Duster 2024 года

На автомобиле минимальное количество камуфляжа, гораздо меньше, чем когда-либо прежде.

За РулемДилер выставил Duster за 3 миллиона

Обновленный Duster следует концепту Bigster 2022 года. Его передняя часть была обновлена — автомобиль получил прямоугольные фары, новые светодиодные дневные огни, рейлинги на крыше, спойлер над задним стеклом, бронзовые корпуса боковых зеркал и более тонкую решетку радиатора. Также кроссовер может похвастаться новыми колесными арками и ручками дверей.

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Кроме того, кроссовер будет базироваться на платформе CMF-B, которая позволяет использовать различные типы двигателей, включая ДВС, альтернативные и гибридные варианты, чтобы соответствовать изменяющимся европейским правилам.

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Dacia не раскрывала много информации о Duster, но еще в марте автопроизводитель подтвердил, что обновленная модель будет выпущена в производство в следующем году на заводе Mioveni в Румынии.

Источник, фото: Carscoops.com

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+7