#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Пересадить депутатов на отечественные авто: россияне голосуют «за»Пересадить депутатов на отечественные авто: россияне голосуют «за»
Три четверти опрошенных поддерживают инициативу...
На дороги наносят синюю разметку: для чего она нужнаНа дороги наносят синюю разметку: для чего она нужна
Нанесение цветной разметки началось со столицы....
АВТОВАЗ отдал КАМАЗу акции основного поставщика компонентов. И что теперь?АВТОВАЗ отдал КАМАЗу акции основного поставщика компонентов. И что теперь?
Сделка не повлияет на взаимоотношения с...

Isuzu Motors ушла из России

100% российского актива японской Isuzu выкупил российский производитель «Соллерс».

С 17 июля еще один автозавод возобновит работу в России

Крупный японский производитель пикапов, грузовиков и автобусов Isuzu решил полностью покинуть российский рынок.

Он передал акции компании Sollers. Производство было решено прекратить, поскольку перспектив его возобновления не было, сообщает японское агентство Kyodo.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Какое топливо подходит для российских условий

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

На заводе числится около 200 сотрудников. Поставки запасных частей для грузовых автомобилей Isuzu для выполнения гарантийных обязательств перед клиентами и сервисного обслуживания будет осуществлять «Соллерс».

Наша компания планирует также перезапустить производственную площадку «Исузу Рус» в Ульяновске.

Isuzu приостановила производство автомобилей в России в марте 2022 года из-за проблем с закупкой запчастей после начала СВО.

Завод японской компании в России начал работу в 2008 году. На его долю приходится около 1% мирового производства коммерческих грузовиков Isuzu, и в 2021 году было произведено около 3700 единиц.

В марте стало известно, что Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили еще 12 марок, включая Isuzu.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Kyodo

Фото: Isuzu

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0