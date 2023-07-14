Isuzu Motors ушла из России

100% российского актива японской Isuzu выкупил российский производитель «Соллерс».

Крупный японский производитель пикапов, грузовиков и автобусов Isuzu решил полностью покинуть российский рынок.

Он передал акции компании Sollers. Производство было решено прекратить, поскольку перспектив его возобновления не было, сообщает японское агентство Kyodo.

На заводе числится около 200 сотрудников. Поставки запасных частей для грузовых автомобилей Isuzu для выполнения гарантийных обязательств перед клиентами и сервисного обслуживания будет осуществлять «Соллерс».

Наша компания планирует также перезапустить производственную площадку «Исузу Рус» в Ульяновске.

Isuzu приостановила производство автомобилей в России в марте 2022 года из-за проблем с закупкой запчастей после начала СВО.

Завод японской компании в России начал работу в 2008 году. На его долю приходится около 1% мирового производства коммерческих грузовиков Isuzu, и в 2021 году было произведено около 3700 единиц.

В марте стало известно, что Минпромторг РФ включил в список параллельного импорта автомобили еще 12 марок, включая Isuzu.

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Источник: Kyodo

Фото: Isuzu