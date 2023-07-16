Toyota отметит закат бензиновой эры супермощной Toyota Supra
Toyota выпустит очень мощную версию Toyota Supra GRMN с 3-литровым мотором от BMW M4 CSL как дань уважения уходящим автомобилям с ДВС.
Монструозный спорткар будет обладать 3-литровым битурбированным бензиновым мотором от BMW M4 CSL мощностью 543 л.с.
Для того чтобы совладать с этим монстром, будет установлена иная подвеска с уменьшенным клиренсом, увеличенные тормоза и доработанная система управления. Вес Supra также будет снижен.
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Что касается внешности, на автомобиль будет установлен расширенный аэродинамический пакет с новыми бамперами и антикрылом.
Когда выйдет Super Supra, не сообщается.
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Источник: IXBT
Фото: Unsplash
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