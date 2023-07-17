Российский гусеничный кран стал сильнее

Кран КС-59713-14Т на гусеничном шасси подвергся модернизации, в результате которой его грузоподъемность увеличилась до 32 тонн.

Гусеничный кран KC-59713-14Т стал широко востребованной техникой для работы в условиях бездорожья и в суровом климате. Однако грузоподъемности в 25 тонн оказалось недостаточно, и перед специалистами Галичского автокранового завода встала задача ее увеличить.

Для решения этой задачи пересмотрели устройство откидных опор. В результате был создан автокран КС-59729-32Т, грузоподъемность которого увеличили до 32 тонн, а габариты и маневренность сохранили прежними.

Кран КС-59729-32Т на гусеничном шасси оснащен стрелой длиной 31 метр с полноповоротным механизмом. Благодаря низкому удельному давлению 0,48 кг/см² кран может передвигаться по сложному болотистому грунту, преодолевать паводок и брод.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: Галичский автокрановый завод