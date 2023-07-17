#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вам могут «нарисовать» фейковые ДТПВам могут «нарисовать» фейковые ДТП
Но узнаете вы о них только при очередном...
Названы компании, которые сохранили свои заводы в РоссииНазваны компании, которые сохранили свои заводы в России
Три компании-автопроизводителя до сих пор...
Самая выносливая машина в зоне СВОСамая выносливая машина в зоне СВО
Она пройдет везде, отличается надежностью,...

Российский гусеничный кран стал сильнее

Кран КС-59713-14Т на гусеничном шасси подвергся модернизации, в результате которой его грузоподъемность увеличилась до 32 тонн.

В России выпустили новый трактор

Гусеничный кран KC-59713-14Т стал широко востребованной техникой для работы в условиях бездорожья и в суровом климате. Однако грузоподъемности в 25 тонн оказалось недостаточно, и перед специалистами Галичского автокранового завода встала задача ее увеличить.

Для решения этой задачи пересмотрели устройство откидных опор. В результате был создан автокран КС-59729-32Т, грузоподъемность которого увеличили до 32 тонн, а габариты и маневренность сохранили прежними.

ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбрать
БАМ: история трудового подвига
Какое топливо подходит для российских условий

Кран КС-59729-32Т на гусеничном шасси оснащен стрелой длиной 31 метр с полноповоротным механизмом. Благодаря низкому удельному давлению 0,48 кг/см² кран может передвигаться по сложному болотистому грунту, преодолевать паводок и брод.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: журнал «Рейс»

Фото: Галичский автокрановый завод

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0