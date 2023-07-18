Япония запретит экспорт в Россию машин с двигателями объемом более 1,9 литра

Япония планирует запретить поставлять в Россию новые и подержанные автомобили с двигателями объемом более 1,9 литра, а также все электромобили и гибриды.

Эта мера может войти в очередной пакет санкций против РФ. Решение может вступить в силу уже в начале августа.

В прошлом году Япония запретила поставлять в Россию роскошные автомобили стоимостью более 43 тысяч долларов.

В 2022 году основную долю экспорта из Японии в Россию составили подержанные машины, заняв 26% от общего объема поставок иностранных автомобилей в страну.

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Источник: IXBT

Фото: Unsplash