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Япония запретит экспорт в Россию машин с двигателями объемом более 1,9 литра

Япония планирует запретить поставлять в Россию новые и подержанные автомобили с двигателями объемом более 1,9 литра, а также все электромобили и гибриды.

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Эта мера может войти в очередной пакет санкций против РФ. Решение может вступить в силу уже в начале августа.

В прошлом году Япония запретила поставлять в Россию роскошные автомобили стоимостью более 43 тысяч долларов.

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В 2022 году основную долю экспорта из Японии в Россию составили подержанные машины, заняв 26% от общего объема поставок иностранных автомобилей в страну.

Источник: IXBT

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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