Коммерческий транспорт марки ГАЗ можно будет использовать по подписке

Такую функцию запустили ГК «Современные транспортные технологии» и компания «Балтийский лизинг».

Суть программы заключается в том, что покупатели смогут получить в пользование автомобили ГАЗ на срок до 5 лет с нулевым авансом и полностью оплаченным сервисным обслуживанием.

Так, машины ГАЗель Бизнес, Соболь Бизнес, ГАЗель Next, ГАЗель NN и Соболь NN можно приобрести в дилерских центрах по новой программе до конца текущего года.

Подписка предполагает полное оформление и сопровождение автомобиля. Она включает затраты на регистрацию, транспортный налог, а также все регламентные ТО и покупку сезонной резины. При оформлении подписки ежемесячный платеж, даже с учетом расходов по обслуживанию автомобиля в течение всего срока договора, будет ниже, чем по договору традиционного лизинга.

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Источник и фото: журнал «Рейс»