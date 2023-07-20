Какая грузовая техника с пробегом наиболее популярна в России?

За первое полугодие 2023 года рынок подержанных грузовых автомобилей вырос на 20,3%.

По данным НАПИ, за первые 6 месяцев 2023 года было реализовано 121 400 грузовых автомобилей с пробегом. Прирост относительно начала года составил 20,3%.

Лидерами продаж в сегменте такой техники стали седельные тягачи, которые заняли 31,4% общего объема продаж. В количественном выражении это составило 38 100 тягачей. Самосвалы занимают второе место по популярности. Их продано 24 400 единиц, что составляет 20,1%. Замыкают тройку лидеров фургоны, которых реализовано 18 900 экземпляров (15,6%).

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Источник: Журнал «Рейс»

Фото: Рейс, НАПИ