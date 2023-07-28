Узнаете грузовик? А вот чего вы о нем (скорее всего!) не знали

Неудивительно, что неприхотливый и очень массовый ГАЗ-53 приглянулся и за рубежом…

«За рулем» собрал интересные факты о том, что связывало советские грузовики и мировой автопром. Даже в эпоху самого прочного «железного занавеса» наши грузовые машины пользовались популярностью за рубежом. Узнаете автомобиль с картинки?

Да, это ГАЗ-53, который 1961 по 1993 год успел разойтись тиражом 3,37 млн экземпляров. В отличие от предшественника ГАЗ-51 и «младшего брата» ГАЗ-52, «пятьдесят третий» имел под капотом бензиновый V8 с рабочим объемом 4,25 литра. Поначалу он выдавал 115 л.с., а позднее появилась 120-сильная версия.

Помимо всем известных бортовых грузовиков, были изготовлены шасси автобусов, самосвалов и спецавтомобилей. Неудивительно, что неприхотливый и очень массовый ГАЗ-53 приглянулся и за рубежом. В Болгарии выпускали вариант ГАЗ-53 по лицензии Perkins. Интересный факт: на эти машины ставили дизели мощностью 80 л.с., а вот наши водители дизельного ГАЗ-53 так и не увидели…

Конечно, не только у «газона» существовали зарубежные версии.

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