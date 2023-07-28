Первые фото спортивного Geely Boyue COOL

У него четыре (!) патрубка выхлопной системы по центру бампера.

Фотографии спортивной версии Geely Boyue COOL появились в китайских СМИ. Напомним, что ряд дилеров уже продают в нашей стране обычную версию этого компактного кроссовера, конкурирующего, например, с Nissan X-Trail и Kia Sportage.

От обычного кроссовера спортивная версия Geely Boyue COOL отличается только внешне. Вероятно, в салоне тоже добавятся спортивные нотки.

Новинка скрыта под плотным камуфляжем, но все же можно увидеть, что фары, например, отличаются – у них двойные линзы и круглые поворотники.

Кроме того, новый автомобиль оснащен большими колесными дисками с пятью спицами и красными тормозными суппортами. Бамперы стали ниже, что лучше всего демонстрирует спортивный стиль версии.

Задние фонари тоже новые, с круглыми огнями. Есть огромный спойлер над стеклом двери багажника, а по центру бампера, в специальной нише, установлены сразу четыре патрубка выхлопной системы. Подобные выхлопы устанавливают на гиперкары. Например, на Bugatti Divo.

Салон мало чем отличается от салона обычного Geely Boyue COOL. Разве что экраном панели приборов – он выгнут и имеет скругленные углы. Кресла закрыты чехлами – вероятно, они получат контрастную прострочку и яркие вставки.

Несмотря на спортивный вид, двигатель у кроссовера, скорее всего, останется прежним. Это Geely Jinqing 1.5TD с непосредственным впрыском топлива мощностью 181 л.с. и 290 Нм. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением мокрого типа. Но ходят слухи, что спортверсию оснастят более мощным мотором 2.0Т.

Фото: Autohome.com.cn