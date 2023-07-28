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Первые фото спортивного Geely Boyue COOL

У него четыре (!) патрубка выхлопной системы по центру бампера.

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Фотографии спортивной версии Geely Boyue COOL появились в китайских СМИ. Напомним, что ряд дилеров уже продают в нашей стране обычную версию этого компактного кроссовера, конкурирующего, например, с Nissan X-Trail и Kia Sportage.

От обычного кроссовера спортивная версия Geely Boyue COOL отличается только внешне. Вероятно, в салоне тоже добавятся спортивные нотки.

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Новинка скрыта под плотным камуфляжем, но все же можно увидеть, что фары, например, отличаются – у них двойные линзы и круглые поворотники.

Кроме того, новый автомобиль оснащен большими колесными дисками с пятью спицами и красными тормозными суппортами. Бамперы стали ниже, что лучше всего демонстрирует спортивный стиль версии.

Задние фонари тоже новые, с круглыми огнями. Есть огромный спойлер над стеклом двери багажника, а по центру бампера, в специальной нише, установлены сразу четыре патрубка выхлопной системы. Подобные выхлопы устанавливают на гиперкары. Например, на Bugatti Divo.

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Салон мало чем отличается от салона обычного Geely Boyue COOL. Разве что экраном панели приборов – он выгнут и имеет скругленные углы. Кресла закрыты чехлами – вероятно, они получат контрастную прострочку и яркие вставки.

Несмотря на спортивный вид, двигатель у кроссовера, скорее всего, останется прежним. Это Geely Jinqing 1.5TD с непосредственным впрыском топлива мощностью 181 л.с. и 290 Нм. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением мокрого типа. Но ходят слухи, что спортверсию оснастят более мощным мотором 2.0Т.

Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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