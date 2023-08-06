Новая Mazda CX-5 2024 снизила аппетит

Вышел второй рестайлинг Mazda CX-5, главной особенностью которого стало снижение расхода топлива

Несмотря на существование более современной модели CX-50, компания Mazda не спешит прощаться с популярной CX-5 и выпустила второй рестайлинг этой модели.

Основным обновлением CX-5 стало появление системы i-Stop, или «старт-стоп». Эта система позволяет снизить расход топлива в городе с 9,8 до 9,05 литров на 100 километров в комплектации с двигателем объемом 2,5 литра.

Также Mazda CX-5 получила долгожданную медиасистему, которая наконец-то начала поддерживать беспроводные интерфейсы Apple Car Play и Android Auto. И новую цветовую гамму кузова.

Однако самая доступная версия 2.5 S больше не продается на рынке США. Теперь линейка Mazda CX-5 начинается с версии 2.5 S Select, которая, хоть и дороже на 2,6 тысячи долларов, но предлагает улучшенное оснащение: подогрев передний сидений и акустику с 6 динамиками.

Всего в линейке Mazda CX-5 2024 представлено восемь комплектаций, а самая топовая версия называется CX-5 2.5 Turbo Signature и стоит 40,6 тысячи долларов. Этот автомобиль будет доступен для покупки в США осенью текущего года.

Источник: Autonews

Фото: Mazda