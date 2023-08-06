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Новая Mazda CX-5 2024 снизила аппетит

Вышел второй рестайлинг Mazda CX-5, главной особенностью которого стало снижение расхода топлива

Обновленные Mazda CX-5 уже в России

Несмотря на существование более современной модели CX-50, компания Mazda не спешит прощаться с популярной CX-5 и выпустила второй рестайлинг этой модели.

Основным обновлением CX-5 стало появление системы i-Stop, или «старт-стоп». Эта система позволяет снизить расход топлива в городе с 9,8 до 9,05 литров на 100 километров в комплектации с двигателем объемом 2,5 литра.

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Также Mazda CX-5 получила долгожданную медиасистему, которая наконец-то начала поддерживать беспроводные интерфейсы Apple Car Play и Android Auto. И новую цветовую гамму кузова.


Однако самая доступная версия 2.5 S больше не продается на рынке США. Теперь линейка Mazda CX-5 начинается с версии 2.5 S Select, которая, хоть и дороже на 2,6 тысячи долларов, но предлагает улучшенное оснащение: подогрев передний сидений и акустику с 6 динамиками.

Всего в линейке Mazda CX-5 2024 представлено восемь комплектаций, а самая топовая версия называется CX-5 2.5 Turbo Signature и стоит 40,6 тысячи долларов. Этот автомобиль будет доступен для покупки в США осенью текущего года.

Источник: Autonews

Фото: Mazda

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Mazda CX-5 (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.

Недостатки:

Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.

Комментарий:

Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.

-3