Новый Nissan Titan 2024: мощность, комфорт и технологичность

Представлен Nissan Titan 2024 модельного года, предлагающий широкий выбор комплектаций и возможностей

Одной из главных особенностей обновленного Nissan Titan является его 5,6-литровый бензиновый двигатель Endurance V8 мощностью 400 л. с. В базовой комплектации мультимедийная система пикапа поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, Nissan Titan обладает пакетом Nissan Safety Shield 360, который включает в себя шесть передовых систем помощи водителю.

Комплектация PRO-4X оснащена амортизаторами Bilstein и защитными пластинами. В комплектацию Platinum Reserve добавили внешнюю хромированную отделку, 20-дюймовые колесные диски, передние сиденья с вентиляцией и качественную аудиосистему.

Для любителей истинных внедорожников сделали комплектацию XD. Она имеет усиленную раму, увеличенную колесную базу и полный привод.

Стоимость стартует от 47 665 долларов.

Источник: CarAndDriver.com

Фото: Nissan